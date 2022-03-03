"Осознаю хрупкость и ценность жизни": Любовь Толкалина о роли женщины в сохранении мира

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина отметила, что за последние дни осознала, насколько ценна и хрупка жизнь. Она призналась, что ей хочется все больше говорить о любви, наполняя жестокий мир светом, передает NUR.KZ.

Любовь Толкалина рассказала, что теряет подписчиков, которые отписались от нее по неясным причинам.

"За последние семь дней от меня отписалось 13 тысяч человек по непонятным для меня причинам. Я осталась все здесь же, все той же", - написала актриса (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Любови Толкалиной. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Однако она не в обиде. Все, что она может сделать сейчас - это вдохновлять и любить, отметила актриса.

"Я женщина. И все, что я сейчас могу реально сделать - это любить, молиться и обнимать тех, кто рядом со мной. Обнимать даже тех, кто совершает жестокость и верить до последнего в то, что лед растает.

У каждого своя задача: кто-то освещает события, кто-то борется в огне, а кто-то должен давать пространство в нежности, когда вокруг все рушится.

Я не сильна в политике, но я сильна в чувственности и творчестве, и в первую очередь, я женщина, а значит на этой войне я могу быть медсестрой для души, вдохновлять и любить", - отметила она.

Толкалина пообещала, что в ее аккаунте будет меньше новостей, а больше любви.

"А еще кроме тревоги (я и сама себе удивляюсь), но в последние дни я испытываю очень много любви, мне постоянно хочется всем и каждому говорить: "Я тебя люблю".

И не просто говорить, а меня словно через край переполняет и я не могу не говорить, может быть, потому, что сейчас я как никогда по-настоящему ощущаю и осознаю хрупкость и ценность жизни. Я очень вас люблю, все будет хорошо. Мы одно целое", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959149-osoznayu-hrupkost-i-tsennost-zhizni-lyubov-tolkalina-o-roli-zhenschiny-v-sohranenii-mira/