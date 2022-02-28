"Совершили ошибку в паспорте дедушки": Алия Телебарисова рассказала о своей фамилии

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Телебарисова, известная еще и как Ануарбек, рассказала о своей фамилии. Она отметила, что фамилия получилась необычной из-за допущенной ошибки в паспорте деда, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала, что на протяжении всей ее карьеры вокруг ее фамилии было много слухов. Некоторые, услышав фамилию Телебарисова, считали, что она русская, другие были уверены, что это выдуманная фамилия, потому что она какая-то "телевизионная".

"Когда состоялась премия "Муз ТВ", при объявлении моей фамилии Ксения Собчак очень удивилась и пошутила: "Типа, как Алла Борисова?" - отметила актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Когда Алия стала использовать фамилию Ануарбек, многие решили, что она тайно вышла замуж за одного из своих коллег. Теперь актриса их использует обе.

"На самом деле в советское время совершили ошибку в паспорте моего дедушки, вот и все. Причем дальше этим не остановилось. У папы семь сестер и один брат.

И у всех у них тоже разные фамилии, то есть кто-то Телебарисов, кто-то Тилабарисов и так далее. Но мне было суждено родиться именно с телевизионной фамилией. Может, переделать ее на ТелеКинобарисова?" - пошутила она.

Подписчики задались вопросом, как же правильно звучит ее ее фамилия.

"Интересно, а какая же была на самом деле фамилия у дедушки?", "А как на самом деле должна звучать фамилия на казахском?", "А я думала, что Телебарисова - это девичья фамилия, а Ануарбек фамилия Азамата", "Наверное, Тлеубарысом или Толеубарысом был ваш дед", "Очень сценическая фамилия", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958450-sovershili-oshibku-v-pasporte-dedushki-aliya-telebarisova-rasskazala-o-svoey-familii/