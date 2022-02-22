"Назад пути уже не было": Санжар Мади рассказал о ситуации, из которой извлек урок

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади рассказал о ситуации, которая заставила его задуматься. Случай помог ему понять, что для получения ожидаемого результата нужно иметь выдержку и терпение, передает NUR.KZ.

Санжар Мади рассказал о произошедшем в Instagram.

"Недавно был очередной "урок" для меня. Вечером возвращался домой на машине. На перекрестке горел красный свет. Стою вторым у светофора. Слушаю любимое радио, как вдруг понимаю, что стою-то уже больше положенного.

Позади меня выстроилась длиннющая очередь, спешащих домой машин, а вот свет у светофора все еще красный", - начал свой рассказ Санжар (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актер отметил, что ожидание у светофора слишком затянулось.

"За то время, пока мы стояли у перекрестка, можно было уверенно прочитать четверть томика "Война и Мир", и вот уже терпению моему приходит конец. К слову, находился я в нескольких кварталах от дома.

Так вот, я замечаю, что могу повернуть влево, до светофора и в объезд, гораздо долгим путем доехать домой. Что я и делаю. Но в момент, когда руль был полностью повернут в сторону соседней линии, а нога уже плавно нажимала на педаль газа, именно в этот самый момент предатель-светофор начинает менять свой свет. Пути назад уже не было", - отметил он.

Санжар расценил произошедшее как урок.

"К чему этот "урок"? Я его расценил так: очень часто, у меня так бывает, что все хочется бросить, к чему так долго шел. Время не то, я не тот, надо срочно что-то делать, или ничего не выйдет и так далее, но именно в такие моменты надо дожать еще чуть-чуть и тогда будет результат. Вы согласны со мной?" - спросил он своих подписчиков.

Фанаты озвучили свою точку зрения. Многие с ним согласились.

"В точку, все по-настоящему творческие люди таковы", "Терпение и труд все перетрут", "Правила пяти процентов", "Да, очень верный вывод", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957210-nazad-puti-uzhe-ne-bylo-sanzhar-madi-rasskazal-o-situatsii-iz-kotoroy-izvlek-urok/