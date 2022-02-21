"Искрящийся фейерверк": Юлия Меньшова трогательно поздравила звездную маму с 80-летием

Вера Алентова с внучкой. Фото: instagram.com/juliavmenshova

Известная советская и российская актриса Вера Алентова отмечает сегодня, 21 февраля, 80-летний юбилей. В свой день рождения именинница выступит в театре имени Пушкина с премьерой спектакля "Мадам Рубинштейн", передает NUR.KZ.

Юля Меньшова поделилась семейными фотографиями, на них Вера Валентиновна запечатлена с любимыми внуками.

"Обожаю эти фотографии. Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода. Теперь она его глава. Можно было бы сказать "старейшина", но тут традиция и даже цифры вступают в спор с маминой энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической цельностью характера, который не сдается на милость даже такому внушительному поводу, как 80-летний юбилей", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Юлия рассказала, что мама встречает 80-летие на сцене театра имени Пушкина, где работает с 1965 года. Каждая ее роль вызывает восхищение зрителей и коллег. В этот день состоится премьера спектакля "Мадам Рубинштейн».

"Надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящийся фейерверк. Мамочка, с днем твоего появления на свет! Искри как можно дольше, а остальное я шепну тебе на ушко", - отметила Меньшова.

С юбилеем поздравили именинницу и подписчики, а также коллеги-театралы.

"Вера Валентиновна, спасибо за красоту, за тонкий вкус, талант и любовью к своему делу, спасибо за неравнодушие! Желаем здоровья, любви и радости! Желаем вам как можно чаще смотреть в счастливые глаза", - отмечено в теплом поздравлении на официальной страничке театра.

Вера Алентова - народная артистка России, лауреат госпремии СССР и госпремии РСФСР имени братьев Васильевых. Родилась в Архангельской области в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. В кино Вера Валентиновна дебютировала в фильме "Дни летные".

Всесоюзную известность актриса получила после выхода на экраны оскароносного фильма "Москва слезам не верит", режиссером которого стал ее супруг Владимир Меньшов. В кинокартине она воплотила образ Катерины Тихомировой.

Другие ее известные работы - роли в фильмах "Ширли-Мырли", "Время желаний", "Завтра была война", "Сын за отца".

Напомним, Владимир Меньшов скончался от коронавируса прошлым летом. С подозрением на коронавирус попала в больницу и его супруга Вера Алентова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957136-iskryaschiysya-feyerverk-yuliya-menshova-trogatelno-pozdravila-zvezdnuyu-mamu-s-80-letiem/