"Я не смог сдержать слез": Давлетяров рассказал, какие чувства испытал при паломничестве в Мекку

Арман Давлетяров. Кадр из видео: instagram.com/arman_dav

Известный российский медиаменеджер, экс-глава телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров совершил повторный хадж в Мекку. Он рассказал, что испытал очень глубокие чувства при паломничестве, передает NUR.KZ.

Накануне Арман Давлетяров поделился видеокадрами из Медины, а после он отправился в Мекку.

"Сегодня в Мекке я совершил обряд Умры. Еще 15 лет назад здесь я был со своей супругой и мы сопровождали мою маму, она хотела совершить хадж. Тогда было все в первый раз и было много эмоций и впечатлений, которые согревали мою душу и сердце все эти годы.

Сегодня же было совершенно другое внутреннее состояние и настрой, более осознанно. Как только я увидел Каабу, я не смог сдержать своих слез. Проплакал все время, пока находился там и совершал необходимые обряды, а это несколько часов.

Сейчас чувствую умиротворение и радость от всего произошедшего со мной за эти дни. Не знаю, как это все можно объяснить и, вообще, надо ли объяснять. Такое чувство сейчас, что ты заново родился и вновь начинаешь свою жизнь, но уже другую, живя сердцем и душою.

Спасибо Всевышнему за все это!" - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Медиаменеджер также отметил, что помолился и выполнил все просьбы своих подписчиков, написавших ему. Пользователи Сети пожелали Арману крепкого здоровья, а также мира и благополучия его семье.

Мы писали ранее, что побывавший после беспорядков в Алматы Давлетяров пожелал казахстанцам счастливого будущего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957026-ya-ne-smog-sderzhat-slez-davletyarov-rasskazal-kakie-chuvstva-ispytal-pri-palomnichestve-v-mekku/