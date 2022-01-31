"Это будет другой Казахстан": побывавший в Алматы Давлетяров пожелал казахстанцам светлого будущего

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный российский медиаменеджер, бывший глава телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров на днях побывал в Казахстане. Он посетил Алматы впервые после произошедших беспорядков и пожелал казахстанцам будущего, о котором они мечтают, передает NUR.KZ.

Давлетяров отметил, что всегда прилетает в Казахстан с большой радостью. Но в этот раз испытал особое чувство.

"Именно сейчас у меня какое-то особое чувство. Чувство, когда ты приезжаешь к близкому тебе человеку, понимаешь, что он пережил большое потрясение, и ты хочешь в этот период его поддержать, быть просто рядом с ним, чтобы он знал, что ты его любишь, что он для тебя важен.

Именно такие эмоции и чувства я испытываю сегодня, когда я приехал в Казахстан впервые после тех событий, которые здесь произошли в начале года. Я с вами", - отметил он.

Два дня в Алматы прошли незаметно, отметил Арман. На исторической родине он отведал шубат - верблюжье молоко и сполна испытал любовь казахстанцев, всегда радушно его встречающих. Арман уверен, что Казахстан стоит на пути глобальных позитивных перемен.

"Вот и пролетели мои два дня в Алматы, в Казахстане. Хочу сказать вам огромное спасибо, мои дорогие, за ваше особое отношение ко мне, за ваше тепло, любовь, которые ощущал на каждом шагу, когда встречался с вами на улицах города.

Улетаю я с надеждой на то, что те их изменения, которые сегодня происходят в Казахстане, говорят о том, что это будет совершенно другой Казахстан.

Казахстан, о котором мы всегда мечтали, где люди уверены в завтрашнем дне, есть будущее у наших детей. Будьте живы-здоровы. Желаю вам счастья и успехов в труде. До новых встреч", - сказал Арман.

Подписчики оставили многочисленные комментарии.

"Пусть все слова, сказанные вами, воплотятся в жизнь", "Вам и вашей семье тоже всего хорошего", "Арман, брат, большой салем тебе! Ты не остался в стороне от народа!", "Будем рады, если вы тоже будете участником становления нашего нового Казахстана", "Мудрые слова!", "Мы вас тоже любим", "До слез. Приезжайте почаще к нам", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953801-eto-budet-drugoy-kazahstan-pobyvavshiy-v-almaty-davletyarov-pozhelal-kazahstantsam-svetlogo-buduschego/