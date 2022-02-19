Стало известно о наследстве актера Бориса Невзорова

Борис Невзоров. Фото: maly-theatre.ru

О том, какое наследство мог оставить после себя скончавшийся от коронавируса народный артист России Борис Невзоров, рассказал "Пятый канал".

В одном из последних интервью Борис Георгиевич рассказал, что официальных наследников у него всего трое: сын Борис от первой супруги, а также дочки Полина и Настя.

Первая девочка родилась в браке актера с коллегой Анастасией Ивановой, которая погибла. Вторую наследницу Невзорову подарила избранница Елена Хрипунова в 2020 году.

При этом артист не отрицал, что у него есть внебрачные дети. Он признавался, что больших средств у него не имеется, поэтому претендовать особо не на что.

Актер рассказывал, что его единственным "богатством" была квартира в центре Москвы. Ее Борис Георгиевич купил на честно заработанные деньги. Однако после скандального развода с актрисой Аллой Пановой он был вынужден продать недвижимость, а деньги разделить пополам.

Своей последней избраннице Елене Хрипуновой артист купил двухкомнатную квартиру в Подмосковье. Но официально зарегистрировать союз с женщиной он так и не решился.

Оставлял ли актер завещание, пока неизвестно. В любом случае все имущество будет делиться между наследниками в соответствии с законом.

Напомним, 18 февраля не стало народного артиста России Бориса Невзорова. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956931-stalo-izvestno-o-nasledstve-aktera-borisa-nevzorova/