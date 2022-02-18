Народный артист России Борис Невзоров умер от коронавируса

Борис Невзоров. Фото: maly.ru

Сегодня, 18 февраля, не стало известного актера театра и кино, народного артиста России Бориса Невзорова. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.

О смерти Невзорова изданию РИА Новости сообщила Тамара Михайлова, директор Малого театра, на сцене которого выступал актер.

"К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса", - цитирует издание Михайлову.

Она добавила, что дата похорон и прощания будет известна позже, но подтвердила, что прощание пройдет в его родном Малом театре.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края.

Учился в Московском театральном училище имени М.С. Щепкина, окончил Школу-студию МХАТ.

Удостоен званий Заслуженный артист России и Народный артист России.

Зрителям известен по своим ролям в фильмах и сериалах "Старец", "Журавль в небе", "По ту сторону смерти", "Захват", "Жаркий лед", "Хозяйка тайги", "Дорога, ведущая к счастью" и во многих других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1956885-narodnyy-artist-rossii-boris-nevzorov-umer-ot-koronavirusa/