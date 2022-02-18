"Заждались папулю": Арзамасова устроила трогательную встречу Авербуху с Олимпиады

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова показала кадры встречи мужа, вернувшегося с Олимпиады в Пекине. Растроганный Илья Авербух поделился своими впечатлениями в соцсети, передает NUR.KZ.

Заслуженный мастер спорта, известный фигурист Илья Авербух освещал соревнования на Олимпиаде в качестве комментатора. Спустя две недели отец семейства вернулся домой, где его ожидал приятный сюрприз. Супруга Лиза и полугодовалый сын Лев с нетерпением ждали возвращения главы семьи домой.

"С возвращением домой! Мы ждали!" - подписала видео Лиза, которым поделилась на своей страничке.

Актриса украсила дом воздушными шарами, приготовила сладкие пряники. На малыше была футболка с надписью "мы ждали" и фотографией отца, а также носочки, где написано "я люблю папу".

Растроганный Илья поделился эмоциями в своем блоге.

"Счастье вернуться домой! Спасибо, Лиза", - написал он.

Подписчики фигуриста оставили свои теплые отзывы.

"Сколько любви в этом видео", "Илья, есть ради чего жить и ради кого возвращаться именно в этот дом, счастье!", "Какие вы прекрасные!", "Как приятно смотреть на счастливых людей", "Какая прелесть! Прекрасная пара!", "Заждались папулю", "В такой дом хочется возвращаться всегда!", "Вот это был сюрприз для папы!" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956735-zazhdalis-papulyu-arzamasova-ustroila-trogatelnuyu-vstrechu-averbuhu-s-olimpiady/