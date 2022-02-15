"Шоубиз еще такого шоу не видел": певица Maruv объявила, что ждет ребенка

Maruv. Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv объявила о своей беременности. Она назвала будущего малыша "самым потрясающим подарком". Между тем, некоторые из поклонников не поверили артистке, посчитав новость пранком, передает NUR.KZ.

Сегодня артистка отмечает свое 31-летие. И в день рождения Maruv решила поделиться с поклонниками в Instagram еще одним поводом для радости.

"Та-дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсун в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!" - написала музыкальная исполнительница.

Для объявления о грядущем пополнении певица подобрала очень эффектные фото. Она устроила дерзкую фотосессию, отказавшись от привычных публике воздушных и светлых нарядов для беременных. Вместо этого Maruv выбрала черное латексное ультракороткое платье и облегающие ботфорды. Яркий макияж и украшения-ошейники добавили изюминки образу.

"Вау, малышка, поздравляю. Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях", "Ура! Наконец! С Новым годом тебя и поздравляю всю семью с такой потрясной новостью", "Шоубиз еще такого шоу не видел", "Вау, скоро наружу вылезет новый марувианец", "Ничего себе, вот это новость", - порадовались фанаты.

Между тем, некоторые поклонники не поверили в беременность звезды - еще совсем недавно она появлялась на фото и видео с совершенно плоским животом.

"Это пранк", "Я тоже думаю, что пранк", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956144-shoubiz-esche-takogo-shou-ne-videl-pevitsa-maruv-obyavila-chto-zhdet-rebenka/