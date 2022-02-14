"Не слушайте никого": Наталья Рудова призвала жить полной жизнью и любить себя

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

38-летняя российская актриса Наталья Рудова поразмышляла о том, как окружающие способствуют развитию комплексов у неуверенных в себе женщин. Она отметила, что жить надо так, как хочется, не озираясь по сторонам, передает NUR.KZ.

Рудова озвучила распространенные замечания, которые делают "добрые" люди.

"Есть нельзя - жирная! Быть слишком худой нельзя - тощая! Хорошо выглядишь - сделала что-то с собой. Сделай что-то с собой, ты плохо выглядишь! Откровенные наряды - ш@юха! Нет детей - прокаженная! Не замужем - никому не нужна!

Подчиняйся мужчине! Тряпка, не будь под мужиком! Ты женщина, твой удел - кухня и подгузники! Ты женщина, будь самодостаточной. Будь паинькой! Не выделяйся! Выделяйся, ты, как серая мышь! Не ходи тусить - тусят только падшие женщины.

Не напивайся! Будь удобной! Не позволяй, чтобы на тебе ездили! Не мысли широко - это раздражает! Печальнее всего то, что это про нас девочек пишут такие же девочки, загоняя тех, что слабее в огромные комплексы ненужных никому принципов и чьих-то нереализованных желаний", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Наталья считает, что не стоит позволять управлять своей жизнью другим.

"Не слушайте никого. Живите, как вам нравится. Живите полной жизнью и любите себя", - заявила она.

Мы писали ранее, что Наталья Рудова появилась лысой с обнаженным торсом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956017-ne-slushayte-nikogo-natalya-rudova-prizvala-zhit-polnoy-zhiznyu-i-lyubit-sebya/