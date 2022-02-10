СМИ: Курбан Омаров увел жену у российского футболиста, но тот не против

Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Экс-супруг Ксении Бородиной закрутил роман с женой российского футболиста Федора Кудряшова. При этом сам спортсмен заявил, что желает супруге счастья.

О вспыхнувшем романе между Курбаном и Анастасией сообщил "СтарХит". Пару якобы застукали за поцелуями и объятиями в ресторане, из которого они вышли вместе уже после полуночи, а затем уехали на автомобиле Омарова.

Знакомые Курбана подтвердили, что у того появилась возлюбленная.

Анастасия и Федор Кудряшовы прожили вместе более 15 лет, у них двое детей. На протяжении долгих лет женщина следовала за супругом в те города, за которые он выступал. Еще минувшей осенью Настя защищала мужа, который случайно забил мяч в собственные ворота в матче с Хорватией.

Тем не менее, как рассказал инсайдер из окружения Кудряшовых, супруги уже не живут вместе, хоть и сохранили хорошие, дружеские отношения.

"Просто ушла страсть, начались недопонимания. Но ребята остались друзьями, никаких ссор и скандалов. А иначе и быть не могло, у них ведь двое прекрасных совместных детей — сын Ник и дочь Милана. Будут продолжать их воспитывать. Официально развестись они еще и правда не успели, банально руки не доходили. Но планируют", - заявил источник.

Как отмечает издание, ситуацию прокомментировал и сам пока еще законный муж Анастасии.

"Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня, наших сына и дочки. Время идет, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности. Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь, я очень рад. Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья", — высказался Федор Кудряшов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955424-smi-kurban-omarov-uvel-zhenu-u-rossiyskogo-futbolista-no-tot-ne-protiv/