"Ребенка нам не дали": Мадина Садвакасова рассказала о намерении усыновить племянника

Мадина Садвакасова с мужем, сыном и племянником. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова рассказала о том, что хотела забрать в свою семью новорожденного племянника. 42-летняя артистка давно уже мечтает о ребенке, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова однажды призналась фанатам, что не может забеременеть. Походы к различным врачам не дали результата. Певица отметила, что малыша в доме с нетерпением ждет и ее подросший сын Ануар.

В этот раз артистка поделилась теплым снимком, снятым в момент выписки новорожденного племянника из роддома. Мальчика на руках держит ее муж Олжас.

"Отдайте нам, мы будем смотреть за ним наилучшим образом, у него будет все самое лучшее", - начала я. Ко мне присоединился Олжас: "Квартира лучше частного дома для ребенка. Теплее, есть условия для купания малыша, ему будет у нас хорошо". И сын Ануар попросил отдать нам малыша, заверив, что сам будет гулять с ним во дворе.

Конечно, ребенка нам не дали. Что сказать, хорошо. Желаем ему крепкого здоровья! Мой младший брат стал отцом в третий раз. На свет появился батыр по имени Тимур Садвакасов. Поздравляю, желаю и нам такого счастья!" - написала она в Instagram.

Подписчики поздравили Мадину с рождением племянника и заверили, что она обязательно станет мамой. Главное - не терять веру, отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955254-rebenka-nam-ne-dali-madina-sadvakasova-rasskazala-o-namerenii-usynovit-plemyannika/