"Он такой счастливчик": Вика Боня показала своего мужчину и заинтриговала фанатов (фото)

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня опубликовала фото с мужчиной и заявила, что нашла человека, разделяющего с ней общие интересы, передает NUR.KZ.

Мужчину она опубликовала со спины в своем Instagram, заинтриговав тем самым любопытных подписчиков.

"Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону, гораздо меньше!" - загадочно написала Виктория.

Фотография вызвала живой интерес со стороны пользователей соцсети. Они тут же принялись пытаться догадаться, кто на ней изображен. Однако некоторые просто пожелали Боне женского счастья, не расспрашивая ни о чем.

"Я очень рада за тебя, Викуся! Пусть носит тебя на руках, ты этого достойна", "Он такой счастливчик", "Пусть все сложится!", "А вы на фото в разные стороны смотрите, счастья вам", "Любви вам, вы достойны", "Виктория, счастливы за тебя, как никто и никогда!", "Счастья вам! Берегите эти чувства и друг друга в них", - прокомментировали фанаты.

Напомним, ранее Вика Боня намекнула на свадьбу, похваставшись роскошным кольцом. Она также отметила, что никогда не собиралась и не выйдет замуж за русского человека, живущего в России, а ее жених является иностранцем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955248-on-takoy-schastlivchik-vika-bonya-pokazala-svoego-muzhchinu-i-zaintrigovala-fanatov-foto/