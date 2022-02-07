"Радоваться или плакать": Супермамасита показала необычные подарки от мужа в день рождения (видео)

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша-миллионник Алия Байтугаева отметила свой день рождения в кругу семьи. Она также показала подарки, полученные от любимого супруга, и свою реакцию на них. Один из презентов заставил Супермамаситу заплакать, передает NUR.KZ.

Если в прошлом году Супермамасита закатила в честь своих именин грандиозный той с тамадой, акулой на блюде и толпой гостей, то на этот раз она решила ограничиться скромными посиделками в кругу семьи.

"Ну, что, дорогая женщина на картинке, вот ты и родилась. 34 годика тебе шандарахнуло. В 34 у меня трое детей и прекрасный муж, скачу на лошади и хочу научиться всему, что не умею, открылось второе дыхание! Созидаю, творю, люблю! Научилась кайфовать и не париться по мелочам. Благодарю каждого за поздравление! Будто новая жизнь началась. Новый этап моей жизни. Когда ты не девочка, но и не бабушка. P.S: Все пожелания прочитаю, обещаю", - написала Алия в своем Instagram.

Она записала в Stories видео, в котором выразила свои чувства по поводу собственного праздника.

"На свет появился замечательный, творческий и очень скромный человек. Это я. Для меня мой день рождения ничем не отличается от других дней, потому что я не жду подарков. Каждый день моей жизни - это и есть праздник. У меня все есть. У меня есть семья, у меня есть здоровье, у меня есть любимый муж, у меня есть покой в сердце и гармония. Единственное, чего я хочу - чтобы дети были счастливы и здоровы", - заявила блогерша.

Супермамасита поблагодарила всех за поздравления, а также показала, какие подарки получила от супруга. Ранее Алия сказала ему, что хочет коня-ахалтекинца - знаменитость увлекается конным спортом и давно мечтает о собственной лошади.

В результате Диас преподнес жене статуэтку в виде коня.

"Радоваться или плакать?" - написала Алия после получения подарка.

Однако на этом презенты от мужа не закончились - мужчина вручил Байтугаевой дорогостоящий браслет от известной фирмы. После этого именинница расплакалась.

"Это бриллианты?" - спросила она Диаса. Ответ супруга она не показала подписчикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954832-radovatsya-ili-plakat-supermamasita-pokazala-neobychnye-podarki-ot-muzha-v-den-rozhdeniya-video/