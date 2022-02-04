"Был резкий взлет и быстрое падение": брат Байзаковой рассказал про свою жизнь

Алихан Байзаков. Фото: instagram.com/baizaakov

Брат эпатажного блогера Айжан Байзаковой рассказал о том, как после увлечения азартными играми, пережил депрессию, но нашел силы изменить свою жизнь в лучшую сторону, передает NUR.KZ.

Откровенные признания Алихан Байзаков сделал в Instagram. О пагубной зависимости он рассказывал и ранее.

"Я вырос в обычной семье в Алматы, в "Орбите-3". В мои 17 лет моего папу посадили в тюрьму. Моя жизнь рухнула. Все мы по молодости верим в своих отцов и надеемся на них. Я должен был начать работать и как-то двигаться без него.

Так получилось, что в 19 лет я начал зарабатывать около 50 тысяч долларов в месяц. 25 млн тенге. Молодой пацан. Конечно, я не справился с такими деньгами.

Кто бы адекватно справился с таким в 19 лет? Когда ты молодой, горячий, неопытный, тупой, грубо говоря, жизни не видавший. Очень легко уйти не туда. Так и случилось", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Алихан рассказал, что с годами стал взрослее и умнее. Горький опыт научил его жизни.

"Я начал слишком много кайфовать, тусить, пить, тратить направо-налево, купил себе две машины, играл в казино. В казино я оставил больше 100 тысяч долларов, даже заложил свою машину. Был как резкий взлет, так и быстрое падение. Гулять я не перестал, погуливаю нет-нет.

Дальше депрессия, чувство вины, злость на себя, стыдно перед родными. Я не знал, что делать. Целый год я просто приходил в себя: думал, чем заняться, менял свое мышление, свои ценности, взгляды на жизнь.

Сейчас, слава Богу, в моей жизни новый этап. Я взялся за голову, занимаюсь перспективным делом, которое мне нравится, пошел в спортзал, восстанавливаю режим, поменял свое окружение. Я стал взрослее, умнее, мудрее. Я делюсь с вами своей историей, чтобы вы учились на моих ошибках", - отметил он.

Парень признался, что сделал выводы и понял, что важнее семьи нет ничего на свете.

"Мои выводы: деньги пахнут. То, что легко пришло, легко и уйдет. Окружение очень важно. Тебя тянут вверх или тащат вниз? Семья - все, что у нас есть. Кто, кроме семьи, примет нас любыми, даже когда весь мир отвернется?

Финансовая грамотность - это очень важно. Как ты распоряжаешься деньгами? Ты сливаешь их или вкладываешь в правильное русло? Развивайтесь, будьте мудрее, прислушивайтесь к совести и к своему сердцу, оно никогда не подводит", - резюмировал он.

Подписчики оценили откровения молодого человека.

"У тебя все получится", "Сильный пост, бро", "Интересно, что за работа была такая в 19 лет", "Мы все ошибаемся, но главное - вовремя остановиться и начать правильно жить", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954599-byl-rezkiy-vzlet-i-bystroe-padenie-brat-bayzakovoy-rasskazal-pro-svoyu-zhizn/