"Все было как-то по-другому": звезда "Кухни" Ольга Кузьмина вспомнила о счастливом детстве

Ольга Кузьмина. Фото: instagram.com/kuzmummy

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина опубликовала в соцсети детскую фотографию. Она отметила, что этот черно-белый снимок ей очень дорог, как и воспоминания о счастливом детстве, передает NUR.KZ.

34-летняя актриса считает, что в детстве все было по-иному. Простые вещи приносили большую радость.

"В детстве все было как-то по-другому. Проще и ценнее что ли. Вот эту шубку мама перешила мне из своей старенькой, и пусть в ней были заплатки, но зато это была самая дорогая для меня шубка! Лыжи были деревянные, валенки - единственные. Но других и не надо было.

Варежки были шерстяные. Они промокали, но зато они были связаны мамой, и таких не было ни у кого! А шапка! Вы только посмотрите! Ее мне тоже мама связала! Она была зеленая! И я ее очень любила!" - написала Ольга в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Кузьмина вспомнила, что телефонов в то время не было и фотоаппараты были большой редкостью.

"Однажды, когда мы с мамой гуляли в парке, нас запечатлел проходящий мимо любитель фотографии. Он сделал всего пару снимков тогда. Но какие они были (и есть) бесценные!

Сегодня мы фотографируем бессчетное количество раз, у нас куча одежды, и лыжи можно выбрать любые. Но так ли теперь все это для нас важно? Почему за количеством мы потеряли что-то дорогое сердцу и от этого бесценное?" - вопрошает она.

Подписчики тоже вспомнили о своем детстве и отметили, что это было самое лучшее время.

"Варежки на резинке обязательно!", "Это было замечательное время! Беззаботное и счастливое!", "Детские воспоминания ни с чем не сравнить, они самые яркие", "Хоть и ругали люди те времена, но они были лучшими. Да, сейчас можно достать все, но нет ни радости, ни эмоций, как было в детстве", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954277-vse-bylo-kak-to-po-drugomu-zvezda-kuhni-olga-kuzmina-vspomnila-o-schastlivom-detstve/