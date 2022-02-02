Решетова уколола мать Тимати и ответила на поздравления с беременностью

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова призналась, что хотела, чтобы у нее со свекровью были отношения, как у дочери с матерью. Модель также отреагировала шуткой на поздравления подписчиков с беременностью, передает NUR.KZ.

В Instagram бывшую возлюбленную Тимати спросили, какие отношения должны быть между свекровью и невесткой. В ответ Анастасия дала понять, что ее отношения с матерью рэпера далеки от идеальных.

"Ой, это точно не мне вам рассказывать. Скажу лишь одно: я всегда мечтала, чтобы мои отношения со свекровью были подобны отношениям матери и дочери", - призналась Решетова.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель также высказалась о том, какой матерью является она сама.

"Я не могу сказать, что я примерная мать. Сложно быть идеальной матерью и посвящать 100% своей жизни ребенку, когда параллельно нужно регулировать и расширять свой бизнес, а также личную жизнь. Но я честно стараюсь балансировать и все держать под контролем. Естественно, я бы не справилась без помощи няни, но это абсолютно нормальная практика.

Я с уверенностью могу сказать, что мой сын не будет иметь претензий ко мне, когда он подрастет. Его благоустройство, здоровье и образование - номер один в списке моих приоритетов. Кто бы что ни говорил", - заявила Настя.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Одна из подписчиц поздравила Решетову с беременностью.

"Спасибо! Вот это новости! Возможно, я на шестом месяце поедания хлеба с маслом. Лол", - посмеялась она.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954162-reshetova-ukolola-mat-timati-i-otvetila-na-pozdravleniya-s-beremennostyu/