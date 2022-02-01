"Не стоит винить женщину": Жазира Байрбекова об ответственности жен за поступки мужей

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная артистка Жазира Байрбекова порассуждала о том, всегда ли виновата жена в непутевости мужа. Артистка сетует, что многие женщины, пытаясь перевоспитать своих мужчин, губят свое здоровье и молодость, передает NUR.KZ.

Пост-размышление Жазира опубликовала в Instagram.

"Мне кажется, мы слишком много ответственности взвалили на женские плечи, в то время, как мужчин разнежили. Конечно, женщина может повлиять на жизнь мужчины. Однако умный мужчина поступает разумно независимо от того, глупая у него жена или умная.

А сколько прекрасных женщин, которые тщетно пытаются перевоспитать своих непутевых мужей, тратя свое здоровье, теряя гордость, выдавая его ошибки за свои, жертвуя своей жизнью", - считает она.

Артистка также сетует, что многие женщины терпят беспочвенные обвинения мужей-эгоистов.

"Если мужчина не может иметь детей по состоянию своего здоровья, в этом тоже обвиняют женщину, и есть много жен, которые терпят эти обидные обвинения.

Если мужчина добивается успеха, то пусть это считают заслугой жены. Но, если он скатывается вниз, не стоит винить в этом женщину. Те мужчины, которые не хотят стать нормальными людьми, винят во всем окружающих - жену, друзей, родных, но только не себя.

Сил и терпения хрупким женщинам, которые производят на этот свет защитников Родины, и молятся за здоровье своих мужей, пусть и плохих", - написала Жазира.

Подписчики задумались над постом певицы. Их мнения разделились.

"Соглашусь с этим", "Не могу сказать, что во всем виновны мужчины, есть женщины, которые портят прекрасных мужчин", "Да, много мужчин, которые не хотят меняться, сколько бы женщина ни старалась", "Это правда, многие терпят непутевых мужей, чтобы дети не росли без отца", "Все беды и радости только от жен", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953979-ne-stoit-vinit-zhenschinu-zhazira-bayrbekova-ob-otvetstvennosti-zhen-za-postupki-muzhey/