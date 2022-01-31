"Женщина должна себя уважать": актриса Дарья Александрова об изменах и разводах

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса Дарья Александрова высказала свое мнение об изменах и о том, возможны ли продолжение отношений и совместная жизнь после них. Она также дала несколько советов подписчицам, как пережить развод, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дарья обсудила с поклонницами острую тему измен. Одна из подписчиц спросила ее, возможно ли простить и навсегда забыть предательство со стороны любимого человека.

"Так много вопросов про измены. Девочки, ну тут вообще все так индивидуально. Лично мое мнение: женщина должна себя уважать. Это такой плевок мощный в вашу сторону. И неважно, в каком состоянии был мужчина. Мое мнение: люди не меняются, а если простить, вы просто даете "зеленый свет" дальше вытирать об вас ноги", - высказала свое мнение телеведущая.

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Знаменитость, которая сейчас состоит во втором браке, по просьбе поклонниц также дала несколько советов, как пережить развод.

"Не слушать грустные песни, забить свой график работой, не искать отношения, чтобы залечить рану, не прокручивать в голове хорошие моменты. Полюбить себя, сконцентрироваться на себе", - написала Александрова.

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Напомним, ранее Дарья Александрова высказала мнение, что красивые, видные, сексуальные и брутальные мужчины становятся самыми верными партнерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953777-zhenschina-dolzhna-sebya-uvazhat-aktrisa-darya-aleksandrova-ob-izmenah-i-razvodah/