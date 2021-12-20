"Обычно брутальные мужчины - самые верные": Дарья Александрова высказалась об изменах

Дарья Александрова. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова высказалась о мужских изменах. По ее мнению, чаще складывается так, что красивые и брутальные мужчины становятся самыми верными партнерами, передает NUR.KZ.

Дарью спросила в Stories ее Instagram одна из ее подписчиц, согласна ли актриса с выражением о том, что все мужчины изменяют.

"Нет, конечно! Есть мужчины, которые уважают себя в первую очередь. И, как следствие, свой выбор. Мне кажется, что, чем больше комплексов неполноценности у мужчины, тем больше ему хочется "утвердиться". Обычно реально видные, красивые, брутальные, сексуальные мужчины - самые верные партнеры", - убеждена знаменитость.

Дарья Александрова. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

А недавно Дарья и ее супруг отметили годовщину их общего сына Аарона. По случаю праздника собрались родственники и друзья семьи. В трогательном видео Александрова показала, как вырос и изменился их малыш за прошедший год.

Историю появления младшего брата забавно рассказала и старшая дочь актрисы Мия.

"Однажды я загадала братика. Хи. Мой папа полюбил маму, а мама полюбила папу. А потом родился Аарошка. Я его очень сильно люблю!" - пояснила девочка.

Пользователи соцсети пожелали семье Дарьи Александровой счастья и благополучия, назвав оба видео волшебными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947592-obychno-brutalnye-muzhchiny-samye-vernye-darya-aleksandrova-vyskazalas-ob-izmenah/