"Ты сделала меня лучше": Беркут посвятил трогательные строки Аише в день ее рождения

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Отечественный певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, растрогал своих подписчиков в соцсети, нежно поздравив супругу с днем рождения. Артист отметил, что Аиша изменила его в лучшую сторону, передает NUR.KZ.

Беркут поблагодарил свою любимую за детей и счастье, которое она ему дарит.

"Будь всегда счастливой, жизнерадостной и любимой! Спасибо тебе за детей, за любовь, которую ты всегда нам даешь! За заботу тебе большое спасибо!

Как ты появилась в моей жизни, жизнь моя стала лучше, краше и полна любви! Ты сделала меня лучше! Я благодарен тебе за все! За то, что ты есть!

Ты мой луч! Где ты появляешься, там все цветет вокруг тебя! Долгих тебе лет жизни! Крепкого здоровья! С днем рождения тебя, любовь моя!" - написал любящий муж (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

К поздравлениям Беркута присоединились и звездные коллеги - Гульзира Айдарбекова, вайнер Сергазы Токтарбек и другие. Много прекрасных слов адресовали Аише подписчики Беркута.

"Поздравляю! Какие прекрасные слова", "Любви и процветания вашей семье", "Будьте всегда вместе и счастливы", "С днем рождения самую красивую и примерную жену, маму, хранительницу семейного очага!", "Мы чувствуем вашу любовь к Аише ханым", "Супер красавица", "Благополучия вашей семье", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953309-ty-sdelala-menya-luchshe-berkut-posvyatil-trogatelnye-stroki-aishe-v-den-ee-rozhdeniya/