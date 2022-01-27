"Жить здесь и сейчас, создавая лучший мир вместе": Айнур Ильясова о будущем детей

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова задумалась о будущем своих малышек после прошедших беспорядков в стране. Мать троих детей считает, что каждый из нас должен внести вклад в создание нового Казахстана, передает NUR.KZ.

Пост-размышление Айнур разместила в Instagram.

"В каком государстве будут жить мои дети? Думаю, что в свете последних событий не только я задалась этим вопросом. Потому что каждый родитель хочет для своего ребенка только самого лучшего будущего. Такого, где игра престолов не будет решать судьбы обычных людей.

Мои дети будут жить в государстве, где связи потеряют свою важность, а коррупционеры будут преследоваться по закону. Мои дети сами будут строить свое будущее, не решая проблемы по одному звонку.

Но в тоже время у них будет настолько мощная поддержка от государства, что они захотят продвигать свою Родину на международном уровне. А их достижения будут высоко оценены", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса считает, что строить новый Казахстан надо сообща.

"Мои дети будут жить в мире, где все - для народа. Потому что государство без народа не имеет смысла. Мои дети будут жить свободными, и они будут гордиться собой и своей страной. Мы решаем сами: копить деньги на ту самую "воображаемую" страну или же жить здесь и сейчас, создавая лучший мир вместе", - заключила она.

Подписчики согласились с актрисой. Они оставили свои комментарии под постом.

"Как же мы все этого желаем", "Правильные слова", "Мы все в это верим!", "Мы должны начать прямо сейчас, каждый с себя, в любом деле, в любых начинаниях", - написали они.

Напомним, в конце декабря Айнур Ильясова стала мамой в третий раз. Теперь у нее три очаровательные дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953227-zhit-zdes-i-seychas-sozdavaya-luchshiy-mir-vmeste-aynur-ilyasova-o-buduschem-detey/