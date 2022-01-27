"Надо отдышаться": Дана Есеева рассказала, когда планирует родить шестого ребенка

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Блогерша Дана Есеева, мать пятерых детей, рассказала, когда собирается родить еще одного ребенка. Она призналась, что хочет пока немного "отдышаться", а также сбросить несколько килограммов, передает NUR.KZ.

В Instagram один из подписчиков спросил многодетную мать, хочет ли она родить еще детей.

"Мейржан, это ты с фейкового аккаунта пишешь?" - пошутила в ответ Дана, заподозрив в авторе сообщения собственного супруга.

Но на вопрос все-таки ответила.

"Да, но не сейчас и не в этом году, и не на следующий год. Надо передохнуть, отдышаться. Побыть стройной. И после сорока лет, наверное. Я, когда беременею, не узнаю себя. Только мама узнает меня по голосу. Еще скинуть три килограмма, и нормально будет", - заявила супруга Мейржана Туребаева.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

По словам Даны, ее дети ничуть не страдают от нехватки родительского внимания.

"Иногда даже убегают от переизбытка", - заверила она.

Между тем, несмотря на то, что сама Есеева хочет похудеть, ее поклонники считают, что она в превосходной физической форме. Под одной из свежих фотографий блогерша собрала массу комплиментов.

"Как всегда, прекрасно выглядите", "А ты красотка, Даночка", "Какая вы красивая", "Какая вы шикарная! Восхищаюсь вами", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953175-nado-otdyshatsya-dana-eseeva-rasskazala-kogda-planiruet-rodit-shestogo-rebenka/