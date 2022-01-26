Майя Бекбаева высказалась о мужчинах, феминизме и назвала вождение не женским делом

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева высказалась о настоящих мужчинах, феминизме, а также заявила, что считает вождение автомобиля "не женским делом", передает NUR.KZ.

В Instagram поклонники спросили Бекбаеву об ее отношении к феминизму, попросили назвать главное достоинство настоящего мужчины, а также поинтересовались, есть ли у нее водительское удостоверение.

"А вы правильно понимаете это слово? Если для вас феминизм - это мужененавистничество, то это я не поддерживаю. А если понимать это как борьбу против дискриминации женщин, против насилия и угнетения, то это я поддерживаю", - заявила телеведущая.

При этом представительница казахстанского шоу-бизнеса призналась, что считает вождение автомобиля не женским делом. Водительского удостоверения у нее нет.

"Прав нет, никогда машину не водила и нет желания. Не женское это дело", - убеждена она.

Порассуждать о качествах, характеризующих настоящего мужчину, Майя тоже не отказалась.

"Он делает то, что говорит, берет на себя инициативу и ответственность. А главное - он все делает вовремя", - описала свое видение мужчин Бекбаева.

Напомним, летом прошлого года Асель Аскар решила продать авто ради "женской энергии". Она заявила, что руль и нервы на дорогах убивают женское начало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953063-mayya-bekbaeva-vyskazalas-o-muzhchinah-feminizme-i-nazvala-vozhdenie-ne-zhenskim-delom/