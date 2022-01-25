"Не бойтесь начать все сначала": Аша Матай дала совет фанатам, как достичь поставленной цели

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Актриса, певица и телеведущая Аша Матай дала совет своим подписчикам в соцсети. Артистка отметила, что не нужно опускать руки при неудачах, передает NUR.KZ.

Аша Матай поделилась мотивирующим постом в Instagram.

"Не бойтесь начать все сначала, не бойтесь неудач. Когда вам не везет, начните все заново, может, это будет отличаться от того, чего вы намеревались достичь. Но продолжайте в том же духе, пока не достигнете цели, которая сделает вас счастливыми", - написала она.

Подписчики согласились с актрисой. Некоторые заметили, что знаменитость похудела, оценив не только написанное, но и то, как выглядит автор поста.

"Умница", "Уау, красавица", "Цвет настроения черный, мой любимый цвет, красотка", "Вы мне нравитесь", "Похудела классно", "Что-то с Байзаковой стали похожи друг на друга", "Вы изменились в последнее время", "Классно", "Анджелина Джоли", "Вам идет", "Ах, какая женщина", "Очки классные", "Это пальто вам к лицу", "Вылитая Анджелина Джоли", - оставили они свои отзывы.

Накануне артистка опубликовала новые фотографии, где она запечатлелась в модном луке рядом с черным внедорожником. Фанаты высоко оценили стиль Аши.

Напомним, Аша Матай показала, как отметила день рождения дочери в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952897-ne-boytes-nachat-vse-snachala-asha-matay-dala-sovet-fanatam-kak-dostich-postavlennoy-tseli/