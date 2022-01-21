Арман Юсупов с женой свозил родителей на Мальдивы и показал их реакцию (видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева с детьми. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Арман Юсупов исполнил свою мечту и свозил всю семью, включая своих родителей и мать жены, на Мальдивы. Старшее поколение пришло от путешествия в восторг. Блогер признался, что планировал эту поездку полгода, передает NUR.KZ.

Ранее Арман рассказал, как в день планируемого вылета оказалось, что аэропорт Алматы захвачен и поездка сорвалась. Как выяснилось, путешествие все же удалось перенести на другой день, и сейчас он с Кариной, детьми и родителями уже наслаждается морем, солнцем и песком на райских островах.

В своем Instagram Юсупов показал эмоции старшего поколения, которые благодаря детям впервые оказались на Мальдивах.

"Это история про то, как сбываются мечты. Я желаю каждому испытывать эти чувства. 2022 год, январь, мы всей нашей семьей тут", - похвастался блогер.

Его отец признался, что в жизни видел многое, но сейчас испытывает счастье и ощущение нереальности.

"Я, естественно, благодарен вам с Кариной, что действительно... не знаю, сказка - слов нет. Еще семь дней здесь! Вообще с ума сойду", - пришел в восторг мужчина.

Арман также показал кадры самого полета и посадки на гидросамолет.

"Поездка, которую я планировал полгода, произошла", - выразил он свое удовлетворение, после чего устроил небольшой рум-тур для подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952391-arman-yusupov-s-zhenoy-svozil-roditeley-na-maldivy-i-pokazal-ih-reaktsiyu-video/