Анатолий Цой о личной жизни: Сейчас девушки хотят равноправия, со мной так невозможно

Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Казахстанский певец Анатолий Цой рассказал, какой он видит свою семейную жизнь. Артист также озвучил, какой тип девушек ему не подходит и чего он ожидает от будущей избранницы.

В интервью изданию "7 дней" Цой пооткровенничал на личную тему. По словам певца, в более юном возрасте для него имела большое значение внешность девушек, но теперь все изменилось.

"Сейчас мне важно, чтобы с человеком было о чем поговорить. Меня привлекает внутреннее составляющее. Важно, насколько доверяете и понимаете друг друга, насколько человек может уступать", - заявил Анатолий.

При этом музыкант признался, что с ним бывает непросто.

"Я — казах, к тому же лев по гороскопу. Я — лидер и победитель. Все должно быть так, как я сказал... Сейчас девушки хотят равноправия, со мной так невозможно. Я — выходец из Казахстана, мужчина — глава семьи, у нас так испокон веков. Женщина должна быть мудрой. Как говорится, мужчина — голова, а женщина — шея. Моя бабушка была невероятно мудрой женщиной. Она ни разу в жизни не сказала слова поперек деду, но он всегда делал так, как хочет она. И при этом думал, что он делает так, как он хочет он", - рассказал Цой.

Идеалом семьи он считает своих родителей, которые прожили всю жизнь вместе.

"Я хочу, чтобы так было у всех. Ведь на сегодняшний день есть много историй, когда сегодня расписались, а через месяц развелись. Это неправильно. Я — человек советской закалки. Если женился, нужно брак беречь и ценить", - убежден певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952329-anatoliy-tsoy-o-lichnoy-zhizni-seychas-devushki-hotyat-ravnopraviya-so-mnoy-tak-nevozmozhno/