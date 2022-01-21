Пресняков и Подольская показали новые апартаменты в Москве

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

Наталья Подольская и Владимир Пресняков дождались окончания строительства ЖК в Москве, в котором приобрели квартиру. Чета намерена заняться ремонтом и обуcтройством своего нового гнездышка, передает NUR.KZ.

В конце декабря Пресняков и Подольская сообщили о покупке роскошной квартиры в новостройке Москвы. По словам супругов, квартирный вопрос возник у них после рождения сына Вани, они решили приобрести новые апартаменты в строящемся ЖК. Дом сдали в эксплуатацию и владельцам вручили ключи от нового жилья.

"Родить сына и не одного, построить дом, посадить дерево и, конечно же, купить квартиру в Москве. Мы с Наташей, наконец, получили ключи от нашей долгожданной квартиры", - написал Владимир в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

По словам звездных супругов, при выборе жилья они учитывали наличие всех удобств. Ранее певица говорила, что в их новой квартире пятиметровые потолки.

Теперь им предстоит ремонт. Наталья отметила, что постарается сделать жилище уютным, ведь для нее это самое главное. Сам же Пресняков в этом вопросе полностью полагается на вкус жены.

"Мы долго выбирали и выбрали оптимальный для нас. Близко к центру, двор без машин, парки и инфраструктура. А самое главное, ЖК очень камерный и уютный. Теперь будем заниматься ремонтом, доверю полностью это дело своей супруге. Пускай мечты сбываются!" - отметил певец.

Подписчики поздравили Владимира и Наталью с радостным событием и пожелали счастья семье.

"Ну теперь уже дочку!", "Поздравляю от души!", "Это точно мечта - делать ремонт в новенькой квартире", "Жизнь удалась", "Это приятные хлопоты", - написали они.

Отметим, что у четы есть также свой дом в Подмосковье. Однако о квартире в Москве они давно мечтали, признались супруги.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952307-presnyakov-i-podolskaya-pokazali-novye-apartamenty-v-moskve/