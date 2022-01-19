"Как раньше уже не будет, холод в отношених": Тодоренко о трудностях в браке с Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, которая уже пять лет в браке с Владом Топаловым, высказалась об их отношениях, которые изменились после рождения ребенка. Она призналась, что сначала было непросто, передает NUR.KZ.

В своем Instagram телеведущая отметила, что найти спутника по жизни иногда бывает нелегко.

"А уж какое наступает разочарование, если один из вас, оказалось, совсем не готов быть родителем. Жаль, что мы понимаем такие важные вещи слишком поздно, но никогда не поздно что-то изменить! Никогда не поздно стать лучшей версией себя, сделать апгрейд старым программам, в конце концов, сходить к психологу, чтобы помогли отремонтировать душу.

Первый год жизни втроем нам, признаюсь, было непросто, как и всем. Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и побег из дома на работу становится частой моделью поведения ранее любящих друг друга людей", - порассуждала Регина.

Тем не менее, добавила Тодоренко, их семья справляется даже с самыми непреодолимыми трудностями.

"Решаем самые неразрешимые задачи, а потом, будучи ветхими сморщенными корнями исполинского дерева, поднимем головы наверх и увидим плоды нашей любви. Эти плоды прорастают в наших детях, наших внуках и правнуках. Проходящие этот нелегкий рубеж всегда выходят победителями, даже если не вместе, даже если понимают, что больше не созданы друг для друга, а кто-то, наоборот, скрепляет свою любовь навеки. Оба исхода в современном мире приемлемы. Важно, чтобы мы чувствовали себя целыми и были гармонии", - подчеркнула она.

Регина также отметила, как она рада, что именно Влад Топалов ее муж и отец ее сына.

"Мы пережили уже несколько кризисов и потихонечку подступаем к пятилетию наших отношений. Страшно, но как интересно, с тобой скучно не бывает!" - прокомментировала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951970-kak-ranshe-uzhe-ne-budet-holod-v-otnoshenih-todorenko-o-trudnostyah-v-brake-s-topalovym/