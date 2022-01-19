"Без брачного договора не обойдемся": Асель Аскар рассказала, что происходит в ее отношениях

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар, которая несколько месяцев назад рассталась с отцом своего ребенка, а затем воссоединилась с ним, рассказала, что происходит сейчас в ее личной жизни. Она пояснила, что отправится в ЗАГС с избранником, но заключит с ним брачный договор, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель дала понять, что они с Айбеком решили начать все сначала.

"Уж очень не хочется размениваться. Нового партнера найти несложно, просто нет гарантий, что он будет идеальным. У всех есть минусы и все имеют право на ошибку. В этом и заключается наша мудрость. Различить гордость от гордыни, любовь от страха быть одной", - заявила актриса.

Она призналась, что не знает, как сложится их дальнейшая семейная жизнь.

"Но, по крайней мере, я стараюсь. Он старается. Будем пытаться жить дальше. Все-таки у нас скоро будет ляля. Будем концентрироваться на радости и новом человеке в нашей жизни. Ставки на беременность и ребенка не ставлю и не ставила. Знаю, что это не основная причина. Но все-таки какая-никакая новая жизнь начинается. Новый этап. Дальше посмотрим", - добавила блогерша.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

По словам Асель, они с Айбеком планируют зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе, но пышной свадьбы пока не намечается.

"Зачем эта мишура? Она сейчас неуместна, я так считаю. Год назад я еще планировала сделать красивую церемонию под открытым небом только с близкими и родными. Но предчувствовала, что не время. Что это пока будет не сейчас. Вот и события не дают пока праздновать праздники. Одно за другим, все по очереди", - пожаловалась знаменитость.

При этом она заверила, что еще наступит "день, когда все будет как надо, самым наилучшим образом", а пока и так хорошо, в тишине.

"А в ЗАГС расписываться пойдем. Только без брачного договора не обойдется. И всем девушкам это рекомендую. Это не циничность, это безопасность", - высказалась Асель.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951812-bez-brachnogo-dogovora-ne-oboydemsya-asel-askar-rasskazala-chto-proishodit-v-ee-otnosheniyah/