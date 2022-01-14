"Не выдержит скорость моей жизни": Катя Сафарова предположила, что у нее не будет мужа

Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница шоу "Холостяк" Катя Сафарова, которую считали девушкой рэпера Тимати, рассказала, как очутилась в Монако, куда вовсе не планировала ехать заранее. Девушка призналась, что ее спонтанные решения могут привести к тому, что она не найдет себе мужа, передает NUR.KZ.

Катя Сафарова считает, что бешеный ритм ее жизни и неожиданные решения, принимаемые ею, выдержит не каждый мужчина. Она рассказала, как в одночасье собралась в путешествие, которое не планировала заранее.

"Наверное, у меня никогда не будет мужа. Он просто не выдержит скорость моей жизни. Вчера вечером ужинала в уютном итальянском ресторане, как вдруг поняла, что хочу (барабанная дробь) в Монако", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Кати Сафаровой. Скриншот: instagram.com/kat_safarova

Модель решила осуществить внезапно возникшее желание и стала действовать.

"Ну и что вы думаете? Полчаса на сборы, пару денежных переводов - и вот я уже в самолете. Высокая скорость принятия решений - моя главная ценность", - похвалилась девушка.

Катя поделилась планами первого дня своего пребывания в Монако.

"В планах на сегодня: заселиться в номер и снять вам румтур. Сходить в казино и опробовать свою удачу. Пойти в зал и СПА", - рассказала она.

Девушка сдержала обещание и сняла видеообзор номера, а позже поблагодарила своих подписчиков за поддержку, она была рада, что фанаты не осуждают ее за спонтанность и непредсказуемость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951225-ne-vyderzhit-skorost-moey-zhizni-katya-safarova-predpolozhila-chto-u-nee-ne-budet-muzha/