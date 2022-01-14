"Мы с папой пошли искать грибы в степи": Дана Есеева рассказала историю из бедного детства (видео)

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева рассказала историю из своего детства. По словам матери пятерых детей, однажды финансовые дела в ее семье были настолько плохи, что ей с отцом пришлось идти искать грибы в степи, передает NUR.KZ.

Накануне вечером предпринимательница показала в Instagram, как ее семья собралась за столом на чаепитие и принялась рассказывать интересные истории.

Одна из них оказалась очень трогательной - инцидент произошел в Жезказгане, когда Дана Есеева была еще ребенком. В семье были трудные времена, не было даже еды на столе. И тогда глава семейства попытался найти своеобразный выход из положения, правда, безуспешно.

"Мой папа работал на шахте и им полгода не выдавали зарплату. Только бартер. Пылесос, спортивка, полотенце. А кушать хотелось. Нас шестеро детей в семье. Тогда мы с папой пошли искать грибы в степи.

Мы не нашли грибы в степи, шли обратно, и папа обернулся и сказал: "Никому не рассказывайте, что вы искали грибы, будет стыдно". Потому что мы еще и не нашли их. Пришли без добычи", - посмеялась блогерша.

Еще одна история была связана со студенческими временами - у Даны была белая дубленка, которую ей купила в подарок сестра. Девушка ее как-то сильно испачкала и не смогла отдать в химчистку из-за отсутствия средств - такая процедура стоила 20 тысяч тенге. Тогда она попыталась постирать ее самостоятельно, чем полностью загубила вещь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951208-my-s-papoy-poshli-iskat-griby-v-stepi-dana-eseeva-rasskazala-istoriyu-iz-bednogo-detstva-video/