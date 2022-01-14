"Свекровь должна быть только такой": фанаты умилились отношениям Валерии и ее невестки

Валерия с семьей. Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия трогательно поздравила свою невестку с днем рождения в соцсети. Подписчики умились тому, с какой любовью свекровь относится к жене сына, и оставили теплые отзывы, передает NUR.KZ.

Валерия поделилась семейными снимками в Instagram. Она посвятила пост своей дорогой невестке. Певица пожелала ей счастья и поблагодарила за внучку.

"Дорогая наша Лианочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо тебе за твое доброе сердце, за женскую мудрость и любовь.

Ты даришь счастье моему сыну, а вместе с ним и всем нам. И еще, я бесконечно благодарю тебя за нашу обожаемую Селинку.

Будь, девочка, счастлива! Мы всегда рядом", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Именинница поблагодарила Валерию, отметив, что ей очень приятно слышать такие слова.

Подписчиков умилили трепетные отношения свекрови и невестки.

"Если есть свекровь, она должна быть только такой!", "Мне бы такую свекровь", "Красиво сказано, молодец Валерия!", "Невестка на вас похожа внешне", "Лиане очень повезло со свекровью", "Валерия, такие важные слова вы написали. В них столько настоящего материнского тепла и добра, нежности, света и любви!", "Свекровь на позитиве, какое счастье", "Какая красивая и хорошая семья!" - оставили они свои теплые отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951207-svekrov-dolzhna-byt-tolko-takoy-fanaty-umililis-otnosheniyam-valerii-i-ee-nevestki/