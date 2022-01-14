"Верьте в счастливую судьбу": звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова о браке, карьере и мечте

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Воронины", рассказала о том, кем мечтала быть. Она отметила, что нужно иметь амбиции и верить в судьбу, передает NUR.KZ.

Екатерина Волкова предложила подписчикам сыграть в интересную игру, она ответила на все вопросы под рубрикой "А что, если бы". Так, Катя предположила, кем могла стать, если бы не состоялась как актриса.

"Я всю жизнь мечтала стать патологоанатомом. Не знаю, рискнула ли я пойти реально в эту отрасль. Но меня эта тема очень привлекает. А вообще, у меня есть второе высшее образование - экономическое. Гораздо скучнее, чем патологоанатомом. Но, наверное, более надежное. Более благозвучное для социума", - призналась она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Екатерины Волковой. Скриншот: instagram.com/volkovihome

Подписчики поинтересовались, если бы Екатерина не сыграла в популярном сериале "Воронины", как бы могла сложиться ее карьера.

"Я уверена, был бы другой крупный проект. Верьте в свою счастливую судьбу. Так и будет. А еще важно иметь амбиции в жизни, чем они скромнее, тем и подарки судьбы меньше. И последнее - под лежачий камень вода не течет", - отметила актриса.

Сторис Екатерины Волковой. Скриншот: instagram.com/volkovihome

Актриса также предположила, что вовсе могла не выйти замуж, если бы ей не встретился ее суженый.

"Скорее всего я не скоро бы вышла замуж, я жуткий трудоголик, было бы сложно выкроить время на свидания. Поэтому хорошо все, что случается вовремя", - отметила Катя.

Любопытные подписчики поинтересовались, как бы поступила актриса, если бы муж ушел из семьи.

"От судьбы не уйдешь, увы. Я бы справилась. Мир не заканчивается на одном человеке. Самое главное в жизни - вы сами. Сначала маску на себя, потом на ребенка, помните? Поэтому я бы погоревала, но все бы у меня было хорошо спустя время", - заверила она.

Сторис Екатерины Волковой. Скриншот: instagram.com/volkovihome

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951175-verte-v-schastlivuyu-sudbu-zvezda-seriala-voroniny-ekaterina-volkova-o-brake-karere-i-mechte/