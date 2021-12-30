"Охранник из будки был в шоке": Айгуль Мукей рассказала о странной и обидной встрече Нового года

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей рассказала о том, как встретила 2000-й год. По словам женщины, ей в ту ночь было очень обидно, потому что все прошло не так, как планировалось, передает NUR.KZ.

Историю, произошедшую 22 года назад, Айгуль поведала в Instagram.

"Так вот, накануне 2000-го года. Все невероятно переживали, волновались, и было отчего - наступал новый век, новое тысячилетие", - пояснила телеведущая.

Агентство, в котором она тогда работала, встречало Новый год в столице.

"А мы с коллегой Зейном Әліпбеком остались в Алматы и включались оттуда в прямой эфир. С новой площади. До 23.00 сидели грустные на работе, потом редактор говорит: "Ну, все, пошлите". Вышли на площадь, а там народу полно, не протолкнуться. И туман полнейший. Этот народ плохо-плохо видно в тумане.

Я была в такой искусственной шубке, и, кстати, в кадре ничего не было видно из-за тумана, только наши лица. Мое хорошо видно, а лицо Зейна - не очень, потому что он у нас "қапқарашка" (смуглый - прим. ред.). И вот стоим мы и ждем выхода в эфир. Вокруг попросили милицию, чтобы помогли и сделали кольцо такое, а то из-за толкучки мы бы в эфир не вышли", - вспоминает Мукей.

Когда часы пробили полночь, коллеги из Астаны дали им слово.

"Мы говорим приветствие. И тут... наш милицейский кордон прорвал один чувак и бежит прямо перед камерой, за ним второй и кричит ему: "Эй, стой, сволочь". Пробежали дальше, мы с Зейном: "Уф". Но тут за ними побежал прямо в кадр милиционер. Когда они все наконец пробежали, я сказала: "Вот так весело в Алматы мы отмечаем миллениум". И камера переключилась на Астану", - поясняет Айгуль.

После этого телеведущая отправилась домой пешком.

"И какой-то охранник из будки был в шоке: "Я же вас только что по телевизору видел, а вы идете". "Да, иду, - сказала я грустно, - иду домой спать". Мне было немного обидно, что так по-дурацки мы вышли в эфир, и я была такая щеглуха, что и в Астану меня не взяли. Но потом я всем все доказала, и в следующий раз в Астану меня с собой взяли. Но это уже другая история", - резюмировала Мукей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949362-ohrannik-iz-budki-byl-v-shoke-aygul-mukey-rasskazala-o-strannoy-i-obidnoy-vstreche-novogo-goda/