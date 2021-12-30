"Год преподнес гору сюрпризов": МакSим рассказала, что происходит в ее жизни после комы

МакSим с детьми. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим рассказала, что происходит в ее жизни после того, как она переболела коронавирусом и пробыла в коме полтора месяца. Артистка отметила, что 90 процентов ее окружения отсеялось, передает NUR.KZ.

Предновогодний пост с итогами Макsим выложила у себя в Instagram. На фото она обнимается со своими двумя дочерьми у наряженной елки.

"Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения, и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот, такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем!" - написала певица.

Верные поклонники знаменитости поспешили поддержать ее ободряющими словами.

"А если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом", "Очень рада за вас, и то, что жизнь сама отсеяла лишних людей, это только к лучшему! Пусть этот год будет самым счастливым, ярким и запоминающимся позитивными моментами", "Пусть следующий год принесет только положительные эмоции и приятные сюрпризы! Любим", - прокомментировали фанаты.

Напомним, минувшее лето оказалось для МакSим очень тяжелым - артистка была на грани жизни. Ее госпитализировали в середине июня с 40% поражения легких. Позже ее состояние ухудшилось, певицу ввели в искуственную кому. В сознание она пришла лишь спустя 1,5 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949273-god-prepodnes-goru-syurprizov-maksim-rasskazala-chto-proishodit-v-ee-zhizni-posle-komy/