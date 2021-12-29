"Сдохни от одиночества или общайся": Айару Бакытбек рассказала, как Америка изменила ее

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Айару Бакытбек, учащаяся в США, высказала об американском образовании и том, как новая страна изменила ее мышление и жизнь, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Айару в Instagram заметил, что девушка стала более открытой после переезда в США.

"Это правда. Сдохни от одиночества и беспомощности или общайся. Я стала видеть в людях интересность и поняла их значимость в жизни. В Алматы у меня столько даже родственников и людей, ставшими итогом 17-ти проведенных здесь лет, что мне не приходилось нуждаться в пополнении.

Моя самая слабая сторона - социальность. И сколько бы я ни отвергала важность этого аспекта, я проиграла. Мне приходится меняться и я вижу результаты. Есть цитата: "Каждый знает то, что не знаешь ты". И я согласна", - призналась она.

При этом 2021 год девушка назвала лучшим своим годом. Причина этому - взросление Айару.

"Я организовала себе жизнь приблизительно так, какой хотела ее видеть. Каждый кузнец своего счастья. Вот и стараемся", - высказалась она.

По словам сестры Айсауле Бакытбек, образование в США сильно отличается от казахстанского.

"Мой первый семестр в универе был легче, чем седьмой класс в Казахстане. Не знаю, почему американское образование считается таким "топ-топ". Может, я просто не в суперумном универе. Кажется, что в том же КБТУ я бы утопала в учебе. Но мне все нравится!" - заявила Айару.

Девушка также назвала три вещи, которые поняла, находясь в США. Первая касается одежды.

"Я поняла, что мне не так важно быть в солидной одежде. Я могу носить штаны в катышках пятилетней давности и одну и ту же футболку четыре дня подряд, при этом чувствуя себя прекрасно. Второе: чужие (любые, что не мои) события, сплетни, проблемы и радости меня практически не волнуют. Точнее, все то, где нет моей руки. Это какой-то талант. Третье: человеческие отношения - это хорошо и важно", - резюмировала Айару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949102-sdohni-ot-odinochestva-ili-obschaysya-ayaru-bakytbek-rasskazala-kak-amerika-izmenila-ee/