Арнольд Шварценеггер развелся с женой, их развод длился более 10 лет

Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер развелся с женой спустя более десяти лет бракоразводного процесса, передает NUR.KZ со ссылкой на TMZ.

Развод экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и тележурналистки Марии Шрайвер длился десять с половиной лет из-за "отсутствии мотивации к нему", а также в связи с урегулированием сложных имущественных споров.

При этом экс-супруга Шварценеггера еще пару дней назад, 27 декабря, сообщала о том, что не исключает возможности сохранить их союз.

Мария Шрайвер, являющаяся родственницей экс-президенту США Джону Кеннеди, вышла замуж за актера Арнольда Шварценеггера в 1986 году. Супруги имеют четверых детей.

Иск на развод был подан в суд в 2011 году, вскоре после празднования "серебряной" свадьбы. Причиной их расставания стала измена Арнольда с домработницей и наличие на тот момент уже 14-летнего ребенка от любовницы.

Несмотря на решение развестись, пара сумела сохранить приятельские отношения и часто проводила семейные встречи вместе с детьми.

Издание также сообщило, что имущество супругов было разделено поровну между ними. Источники издания заявили, что оно оценивалось в 400 миллионов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949063-arnold-shvartsenegger-razvelsya-s-zhenoy-ih-razvod-dlilsya-bolee-10-let/