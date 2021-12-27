Пресняков и Подольская похвастались роскошными квартирами для маленьких сыновей

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская и ее муж певец Владимир Пресняков рассказали о квартире, купленной для годовалого сына. Для своего старшего шестилетнего ребенка они тоже уже приобрели недвижимость.

Своими подарками малолетним детям артисты похвастались в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Артемию и Ивану, сыновьям пары, сейчас шесть лет и один год соответственно. И они уже являются владельцами элитной недвижимости в Москве.

"Вообще была мечта - найти такой вариант, чтобы это были две соседние квартиры, которые, если ты хочешь, объедини, а хочешь - не объединяй. И при этом чтоб они были примерно одного метража. И представляешь, вот, мы нашли", - рассказала Подольская.

Супруги купили две соседние квартиры со смежной стеной в новостройке. Стену в будущем братья смогут по своему желанию разломать. Жилье расположено на тринадцатом этаже, имеются панорамные окна, из них открывается красивый вид на парк.

"Фишка в том, что можно разбить стену, но потом ее обратно выстроить. Поссорились - стена, помирились - разбили", - пошутила Наталья.

В каждой из квартир можно организовать две спальни, а высота потолков составляет пять метров.

А сами Подольская и Пресняков планируют жить в старости в домике у моря, который пока еще не куплен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948709-presnyakov-i-podolskaya-pohvastalis-roskoshnymi-kvartirami-dlya-malenkih-synovey/