"Меня это раздражает": Альбина Джанабаева не может получить удостоверение многодетной мамы

Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева, ставшая в этом году мамой в третий раз, пожаловалась на то, что никак не может получить удостоверение многодетной мамы. Экс-солистка "ВИА Гры" уже дважды попыталась это сделать, но тщетно.

В апреле Альбина Джанабаева родила Валерию Меладзе третьего ребенка. Артистка решила воспользоваться льготами государства и оформить документы. Однако не все оказалось так легко, пишет "СтарХит".

"Я не могу никак получить удостоверение многодетной мамы. Время я нашла, подала онлайн-заявку. Но сколько кругов ада надо пройти, чтобы заполнить это, отправить. Я смогла, на всех детей заполнила, отправила, все свидетельства приложила. И через месяц приходит ответ: "У вас не хватает", - жалуется звезда.

Артистка через полтора месяца снова предприняла попытку.

"Через месяц опять чего-то не хватает. Третий раз за год я еще не собралась делать. Меня это раздражает", - призналась она.

Певица также рассказала, как собирается встретить Новый год. Из-за работы они с супругом часто встречают праздник врозь.

"Он в новогоднюю ночь часто работает, я работаю, даже если я дома, то он на концерте. Но у нас вечерний ужин 30 декабря, и с 1 января все в нашем распоряжении. Но 31 декабря елки - никуда без них", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948442-menya-eto-razdrazhaet-albina-dzhanabaeva-ne-mozhet-poluchit-udostoverenie-mnogodetnoy-mamy/