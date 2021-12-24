Нурлан Сабуров рассказал о детских мечтах и высказался о возможном переезде в США

Нурлан Сабуров. Кадр из видео: nurlansaburov.com

Юморист Нурлан Сабуров дал интервью, в котором ответил на вопрос о своем возможном переезде в США, а также рассказал, кем хотел стать в детстве и почему отказался от своего желания. Кроме того, комик прокомментировал тему гордости казахстанцев за успешных за рубежом соотечественников.

В интервью российскому изданию Esquire Сабуров рассказал, что заставляет его твердо стоять на ногах - это семья и желание чего-то добиться. Он не отрицает, что с приходом популярности появились и некие соблазны, но комик думает о будущем и поэтому противостоит им.

По словам Нурлана, в детстве он занимался боксом и хотел стать олимпийским чемпионом.

"Но дело в том, что в боксе — да и вообще в любом спорте — твоя жизнь ограничена возрастом. Ты можешь находиться на пике в определенном возрасте, достичь каких-то высот, а в 40 лет никто не боксирует. В стендапе же с возрастом ты, наоборот, становишься только лучше, и в этом суть. Мне очень интересно посмотреть на себя через 20–30 лет. Надеюсь, я стану лучше как комик, буду развиваться, писать, находить какие-то новые формы, свежую подачу", - комментирует артист.

О чем будут шутки Сабурова через 20-30 лет, он пока даже не предполагает.

Юморист порассуждал и о том, сохранит ли стендап свою востребованность и через много лет. По его мнению, даже если у такого юмора не будет уже такой популярности, как сейчас, то, во всяком случае, он не исчезнет полностью.

"Возможно, в каком-то едином пространстве он станет менее актуальным. Но опять же, посмотрим на стендап-индустрию в Америке — интерес был волнообразным: сначала был прилив, все говорили о стендапе, потом о нем забыли, но тем не менее в клубах выступления продолжались", - пояснил Нурлан.

У него запланированы выступления в США, но, по признанию Сабурова, свой материал он под американскую аудиторию не адаптирует и все его стендапы проходят на английском языке.

"Я в английском ноль. Это, кстати, второй момент в развитии. Первый — развиваться как комик. С английским у меня все очень плохо, и меня тормозит языковой барьер. Мне не хватает духу сказать официанту «хелло, чикен» — меня уже в пот бросает. Это надо перебороть, чтобы попробовать свои силы именно в англоязычном мире стендапа. В России это молодой жанр, комиков не так много, конкуренция ниже и добиться успеха проще, чем в англоязычном мире. Если ты добился чего-то в Америке, это уже мировой масштаб, это уже «сверх» для меня", - объяснил мужчина.

При этом Сабуров не ставит своей целью переезд в США - препятствием является незнание языка и наличие семьи, которая живет в России.

"С англоязычным стендапом все пока слишком отдаленно — такое ощущение. Хотя, возможно, я ошибаюсь. В целом можно взяться, но отягощает момент, что у меня семья. Я и так весь гастролях, а тут еще момент с переездом — это определенные сложности", - высказался юморист.

Нурлан затронул и тему гордости казахстанцев за успешных за рубежом соотечественников.

"С одной стороны, я понимаю радость людей, они просто гордятся. Но тезис о том, что это исключительно потому, что мы казахи, — вообще неправда, национальная принадлежность тут ни при чем. Это огромный труд, определенный менталитет и, возможно, какая-то часть везения, удачи. Все зависит от самого человека, вне зависимости от национальности, расы и так далее.

То же самое касается дружбы. Я общаюсь и дружу с Азаматом Мусагалиевым не потому, что он казах, а потому, что мне в первую очередь нравится его творчество", - прокомментировал артист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948365-nurlan-saburov-rasskazal-o-detskih-mechtah-i-vyskazalsya-o-vozmozhnom-pereezde-v-ssha/