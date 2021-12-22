СМИ: Ким Кардашьян сделала серьезный шаг в отношениях со своим 28-летним бойфрендом

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

41-летняя Ким Кардашьян пошла на серьезный шаг в отношениях со своим 28-летним бойфрендом Питом Дэвидсоном. Разводящаяся с Канье Уэстом светская львица познакомилась с мамой своего нового избранника, что говорит в пользу серьезности их романа, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

По сведениям инсайдера, стендап-комик Пит решил представить Ким своей матери Эми в качестве любимой девушки. Знакомство двух женщин произошло в Нью-Йорке, куда пара поехала на выходные.

Ким отлично поладила с Эми. 52-летняя женщина одобрила выбор сына, как и его 23-летняя сестра Кейси. Как отмечает издание, Дэвидсон очень близок со своей матерью, до прошлого апреля он жил вместе с ней в доме в Стейтен-Айленде.

Поклонники Кардашьян считают ее знакомство с матерью Пита значимым шагом в их отношениях, хотя до недавнего времени многие относились к этому роману скептически, считая его несерьезным.

Некоторые же подозревают, что между влюбленными уже состоялась помолвка, ведь в прошлом месяце и сама Ким представила бойфренда своей матери Крис Дженнер.

Инсайдер высказал мнение, что Пит - это тот человек, который был нужен телезвезде.

"Он именно тот, в ком Ким нуждалась после развода. Кто-то, кто рассмешит ее и просто поможет весело провести время. Конец ее брака был для нее очень темным временем, и Пит стал лучшим противоядием", - заявил человек из окружения Кардашьян.

Роман между Ким и Питом начался в октябре этого года, когда они играли принцессу Жасмин и Аладдина в телешоу. Во время репетиций поцелуя пара влюбилась друг в друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947894-smi-kim-kardashyan-sdelala-sereznyy-shag-v-otnosheniyah-so-svoim-28-letnim-boyfrendom/