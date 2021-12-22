"Я всегда хотела для вас лучшего": расставшаяся с мужем Бородина попросила прощения у дочери

Ксения Бородина с Теоной. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою младшую дочь Теону с днем рождения и попросила у нее прощения за такой тяжелый год, в который она рассталась с отцом девочки. Знаменитость подчеркнула, что всегда хотела лучшего для своих детей, передает NUR.KZ.

Теплое поздравление в адрес маленькой именинницы появилось на странице ее мамы Ксении Бородиной в Instagram.

"В этот день, 22 декабря, ровно 6 лет назад родилась моя Теона. Когда мне ее принесли, я долго поверить не могла, что это моя дочь. Она была абсолютно другая, совсем не похожая на меня и Мару, я подумала: "Ого, не темненькая". Ты светлая и чистая, ты мой самый сильный козерожек. У тебя очень сильный характер, я верю, что ты горы свернешь.

Прости за этот нелегкий для тебя год, прости. Я искренне всегда хотела для вас самого лучшего. Я, как мама, стараюсь сделать все самое лучшее. Такая ты красивая, голубоглазая девочка, до сих пор не верю, что ты моя", - написала телеведущая.

Ксения также призналась, что ее дети - лучшее, что с ней случилось в жизни, и отметила, что каждый раз благодарит Вселенную за них.

"Сегодня тебе 6 лет, такая взрослая и такой еще ребеночек мой. Желаю тебе стать самой счастливой на свете девочкой, не знать бед и слез, пусть только радость идет с тобой по жизни, но всегда знай, что мама рядом. Мое плечо - твое плечо. Мои объятья принадлежат тебе и самые сладкие поцелуи. С днем рождения, Теона", - поздравила дочь Бородина.

Напомним, минувшим летом Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым, отцом Теоны, после шести лет брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947860-ya-vsegda-hotela-dlya-vas-luchshego-rasstavshayasya-s-muzhem-borodina-poprosila-proscheniya-u-docheri/