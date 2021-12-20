"У каждого свой путь": Бородина отреагировала на участие экс-супруга в шоу "Давай поженимся!"

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина высказалась по поводу участия ее бывшего супруга Курбана Омарова в шоу "Давай поженимся!", куда мужчина отправился в поисках невесты. Бородина также заявила, что не желает вмешательства в ее личную жизнь, передает NUR.KZ.

Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Ее спросили, собирается ли теледива на шоу "Давай поженимся!", в котором недавно принял участие ее экс-супруг Курбан Омаров.

Ксения опубликовала оригинальный рисунок, на котором изображена черная кошка на каблуках, стоящая задом с поднятым хвостом.

"У каждого свой путь. Я собираюсь только жить так, чтобы мне не было стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю", - написала она в сторис своего микроблога (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Ксении Бородиной. Скриншот: instagram.com/borodylia

Телеведущая также отметила, что у нее все хорошо. И она занята своей жизнью.

"Не хочу ничего анализировать. Я с мая свободна, живу своей жизнью и не хочу, чтобы лезли в личную жизнь", - заявила Ксения.

На вопрос, помогают ли дочерям ее бывшие мужья материально, Бородина без утайки ответила.

"Почти все на мне и я от этого сильно не страдаю. Мои возможности мне позволяют не бегать и не просить ничего, не зависеть. Но минимальные обязанности соблюдаются и нормально", - написала она.

Сторис Ксении Бородиной. Скриншот: instagram.com/borodylia

Напомним, этим летом Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым. У пары есть дочь Теона. Ранее Бородина была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым, от которого имеет дочь Марусю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947587-u-kazhdogo-svoy-put-borodina-otreagirovala-na-uchastie-eks-supruga-v-shou-davay-pozhenimsya/