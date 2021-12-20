Дети Супермамаситы рассказали, как относятся к ее популярности и что их раздражает в этом (видео)

Алия Байтугаева с дочерью. Фото: instagram.com/super.mamasita

Дети Алии Байтугаевой рассказали, как относятся к ее популярности и что их раздражает в этом вопросе. По словам старшей дочери Супермамаситы, ей не нравится, когда люди подходят к ней и заставляют с ними фотографироваться, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша задала своим детям от подписчиков.

Как оказалось, они не следят за маминой страницей в соцсети. К известности Супермамаситы относятся нормально, но в этом вопросе есть нюансы.

"Я отношусь нормально, но меня немного бесит, когда люди подходят и говорят: "Фотографируйся, вставай так". Один раз мы с Самиром были в "Меге", и там был мастер-класс. Там была тетя какая-то, которая нас снимала на скрытую камеру, и потом еще она заставила Самира под конец фотографироваться с ее сыном. Это неприятно", - пожаловалась Алиша.

Блогерша тоже прокомментировала ситуации, когда ее детей принуждают сниматься при их нежелании.

"Доходило до абсурда. Иногда моих детей в отсутствие меня заставляют фотографироваться! Это жутко неприятно. Вот просто неприятно. Поэтому я не разрешаю детям открывать свой Instagram. Ранняя популярность плохо влияет на психику. Пусть учатся", - высказалась Алия.

Супермамасита сама не заставляет собственных детей фотографироваться - в ход идут только уговоры.

"Мама уговаривает на бартер, зато честно. Но я редко делаю профессиональные фото с детьми, это тяжело, кто делал, тот знает", - пояснила Байтугаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947394-deti-supermamasity-rasskazali-kak-otnosyatsya-k-ee-populyarnosti-i-chto-ih-razdrazhaet-v-etom-video/