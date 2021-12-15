Опять Ксения: экс-супруг Бородиной нашел себе невесту на шоу "Давай поженимся"

Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной, нашел себе невесту на шоу "Давай поженимся". Его избранницу тоже зовут Ксения, передает NUR.KZ.

41-летний Курбан Омаров согласился принять участие в шоу "Давай поженимся" на Первом канале с целью найти себе новую избранницу. После развода с Бородиной прошло всего несколько месяцев, но мужчина решил не зацикливаться на нем и двигаться дальше.

Поддержать его в студию программы пришла экс-супруга Омарова Алла Воденко и их сыр Омар. Курбан устроил красивый жест и подарил ведущим шоу букеты цветов.

"Остатки альфонской жизни", - решил пошутить бывший возлюбленный Бородиной.

Лариса Гузеева его поступок оценила по достоинству, заявив, что он вовсе не альфонс.

"Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю. Вы красивый видный мужчина, женились на Ксении Бородиной. Я не знаю, кто это, но знаю, что это известная женщина", — высказалась телеведущая.

Сам Омаров признался, что причиной развода с Ксенией стали "эмоции, с которыми они не справились".

В качестве претенденток на звание невесты Курбана на шоу пришли три девушки с именами Лейла, Алена и Ксения. Именно последнюю он в итоге и выбрал. 26-летняя Ксения оказалась редактором программы "Давай поженимся", они уже были знакомы, но общались только по телефону.

"Она озорная и жизнерадостная", - прокомментировал свой выбор мужчина.

Сама Ксения тоже охарактеризовала "жениха".

"Он достойный мужчина, а злопыхатели будут всегда. Все, что бы ни говорили про него — это абсурд", - заявила новая избранница Омарова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947112-opyat-kseniya-eks-suprug-borodinoy-nashel-sebe-nevestu-na-shou-davay-pozhenimsya/