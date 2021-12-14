"Осуждать нет смысла": Асель Аскар высказалась об абортах и предохранении

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар часто любит пообсуждать жизненные ситуации со своими подписчицами. На этот раз она подняла вопрос абортов. По мнению знаменитости, это выбор каждой женщины и никто не в силах на него повлиять, передает NUR.KZ.

В Instagram к Асель обратилась девушка, которой пришлось прервать свою беременность, и из-за этого у нее развилась депрессия. Подписчица попросила совета у актрисы.

В ответ звезда дала понять, что не осуждает ее.

"Наверное, у вас были причины, раз решились на это. А что делать? Ничего. Уже все сделано. Летом я отговорила одну девушку от аборта. И у меня, как вы знаете, была нелегкая ситуация, и беременность, и роды - это нелегкий этап. Но он тоже проходит. И это выбор каждой женщины. И никто на него не в силах повлиять. Но я считаю, если женщина на этот шаг решается, значит это было едиственным и верным решением, в ее понимании. И осуждать нет смысла. Хотя я всегда за жизнь. Какой бы она нелегкой ни была. И в конце концов, мы живем в 21 веке, предохраняйтесь, девочки. Что как в деревне?

Аборт, ладно, физически оставляет нежелательные последствия. Так он еще оставляет неимоверное чувство стыда и вины. Они и не дают спокойно жить. Молитесь. Просите прощения у себя в первую очередь", - посоветовала актриса.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Напомним, ранее Асель Аскар призналась, как себя чувствовала после развода с первым мужем. По словам женщины, она не могла смотреть на мужчин после этого в течение пяти лет, ненавидела их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946754-osuzhdat-net-smysla-asel-askar-vyskazalas-ob-abortah-i-predohranenii/