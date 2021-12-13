"Долго отходила, ненавидела всех мужчин": Асель Аскар рассказала о чувствах после развода

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар призналась, как себя чувствовала после развода с первым мужем. По словам женщины, она не могла смотреть на мужчин после этого в течение пяти лет, ненавидела их, передает NUR.KZ.

В Instagram одна из подписчиц актрисы затронула тему развода. В ответ знаменитость рассказала о своем.

"Я после первого брака долго отходила. Ненавидела всех мужчин на свете, и на то у меня были причины, о которых я никогда не говорила. Но в последнее время стала задумываться о том, что хочу рассказать про ту главу своей жизни. Я смотрела на всех замужних женщин и девушек с такой жалостью, мне хотелось кричать им, чтобы они бежали. Мне казалось, что они тоже несчастны. Мне хотелось им помочь. А на беременных у меня вообще был свой токсикоз. Я смотреть на них не могла. Мне казалось, что все притворяются.

Я пять лет избегала любых отношений с парнями и мужчинами. У меня был страх. Во всех видела опасность. Потом я долго-долго работала над собой. И чем больше я ковырялась, тем больше шлака вылезало. Мне казалось, это будет вечность продолжаться. Мои знакомые шарахались и смотрели на меня как на безумную", - призналась Асель.

Она также заявила, что не верит в правильность поговорки про "клин клином вышибают" - по словам звезды, это не работает.

"Прежде надо очистить стакан от мусора, помыть его хорошенько и потом только заливать чистую воду", - убеждена Аскар.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946598-dolgo-othodila-nenavidela-vseh-muzhchin-asel-askar-rasskazala-o-chuvstvah-posle-razvoda/