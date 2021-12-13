"Подарил мне мечту": Самойлова похвасталась потрясающим кольцом с бриллиантом от Джигана

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова похвасталась дорогим кольцом с бриллиантом, которое получила от Джигана на девятилетие годовщины их свадьбы. Блогерша рассказала о плюсах жизни со своим мужем и заявила, что они будут счастливы еще много лет, передает NUR.KZ.

Оксана Самойлова и Джиган поженились 12 декабря 2012 года. В своем Instagram супруга рэпера призналась, что за эти годы с их семьей случилось много хорошего и плохого.

"Но мы вместе и сегодня отмечаем годовщину уже с очень серьезной цифрой, поэтому я хочу говорить только о хорошем. Например, как Джиган неделю назад гастроли отменил потому ,что день рождения у тещи. Или про то, как утром подарил мне очень заветную мечту, еще и на 3 карата больше, чем я мечтала. Или про то, как согласился лететь со мной в следующем году в любую страну, где вулкан будет извергаться, чтобы я посмотрела, потому что очень хочу. Или про то, как готов отдать все, что у него есть, если я попрошу, и это абсолютно точно. Я проверяла", - рассказала бизнесвумен.

По словам Самойловой, муж поддерживает ее, когда ей сложно, и всегда беспокоится, а 11 лет назад бежал за машиной "Скорой помощи" в другой стране, когда Оксану экстренно госпитализировали.

"Уже 4380 дней держит меня за руку перед сном вне зависимости от обстоятельств. И этот список можно продолжать очень долго. Вот эти вот все детали составляют огромную часть нашей жизни, и я это очень ценю. Пусть мы будем счастливы еще много много лет", - растрогала она подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946645-podaril-mne-mechtu-samoylova-pohvastalas-potryasayuschim-koltsom-s-brilliantom-ot-dzhigana/